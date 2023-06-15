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В конгрессе США назвали сумму возможной взятки семье Байдена

Конгрессмен Комер: семья Байдена могла получить взятками до $30 млн от иностранных лиц

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Evelyn Hockstein/Reuters

Председатель комитета по надзору и подотчетности палаты представителей конгресса США Джеймс Комер заявил, что семья президента страны Джо Байдена могла получить до $30 млн от иностранных лиц, что втрое превышает первоначальную оценку, передает телеканал Fox News.

По его словам, у комитета есть «больше поступающих банковских записей».

«Мы собираемся на этой неделе увеличить (оценку) 10 миллионов. Думаю, что дойдем до 20-30 миллионов долларов», — сказал республиканский конгрессмен.

Он также указал, что источником информации о возможных коррупционных схемах семьи американского лидера стал «самый высокооплачиваемый и наиболее достоверный» источник ФБР, которому спецслужба заплатила более $200 тыс.

При этом Комер со ссылкой на источники в ФБР заявил, что властям Соединенных Штатов было указано «отступить» от расследования, связанного с нарушениями семьи президента страны.

Ранее Комер заявил, что Байден и его семья получили из Китая «миллионы долларов», но американский президент «лжет» насчет этого.

До этого представители комитета по надзору и подотчетности палаты представителей конгресса США утверждали, что члены семьи Байдена получили $1,3 млн от китайской энергетической компании. Согласно данным комитета, члены семьи главы Белого дома получали деньги от компании из Китая с 2015 по 2017 год.

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