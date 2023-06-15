Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия настаивает на международном расследовании подрыва «Северных потоков». Об этом он сообщил журналистам, передает ТАСС.

«Мы будем стремиться к международному расследованию и наказанию тех, кто стоит за этим преступлением», — сказал он.

Ранее сообщалось, что подрывы газопроводов системы «Северный поток» произвели шестеро украинских спецназовцев, пишет немецкая газета Die Zeit, ссылаясь на итоги собственного расследования.

Как говорится в статье, в операции участвовала небольшая команда дайверов из шести человек, передвигавшихся на яхте.

Изначально операция была запланирована на июнь, однако газопроводы подорвали в сентябре 2022 года.

При этом газета подчеркивает, что украинский спецназ подчиняется непосредственно главнокомандующему Вооруженными силами Украины генералу Валерию Залужному и президент Украины Владимир Зеленский не был причастен к этой операции.