Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Польша завершила создание электронного барьера на границе с Белоруссией

Погранслужба Польши заявила о возведении 206 км электронного барьера на границе с Белоруссией

close
100%
Павел Головкин/AP

Строительные работы на польско-белорусской границе, связанные с созданием электронного барьера, завершены, заявили в пограничной службе Польши. Как сообщается на сайте ведомства, данные сооружения идут в дополнение к забору с колючей проволокой и должны повысить защиту рубежей государства.

«Система периметрии действует на всем протяжении границы с Беларусью, то есть 206 километров. На польско-белорусской границе уже год стоит и физический барьер. Оба барьера, как физический, так и электронный, являются важным элементом системы охраны границы Республики Польша», — говорится в сообщении.

В польской погранслужбе также добавили, что барьер оборудован 3000 камерами дневного и ночного видения и тепловизорами. В ведомстве подчеркнули, что при строительстве было использовано около 400 км кабелей обнаружения.

Ранее госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что Польша поставила на границе с республикой около 40 контейнеров для военных. По его словам, белорусская сторона пока выясняет причины подобного шага.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях