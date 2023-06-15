Польша завершила создание электронного барьера на границе с Белоруссией

Строительные работы на польско-белорусской границе, связанные с созданием электронного барьера, завершены, заявили в пограничной службе Польши. Как сообщается на сайте ведомства, данные сооружения идут в дополнение к забору с колючей проволокой и должны повысить защиту рубежей государства.

«Система периметрии действует на всем протяжении границы с Беларусью, то есть 206 километров. На польско-белорусской границе уже год стоит и физический барьер. Оба барьера, как физический, так и электронный, являются важным элементом системы охраны границы Республики Польша», — говорится в сообщении.

В польской погранслужбе также добавили, что барьер оборудован 3000 камерами дневного и ночного видения и тепловизорами. В ведомстве подчеркнули, что при строительстве было использовано около 400 км кабелей обнаружения.

Ранее госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что Польша поставила на границе с республикой около 40 контейнеров для военных. По его словам, белорусская сторона пока выясняет причины подобного шага.