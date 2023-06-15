Зеленский призвал Швейцарию провести саммит по перемирию на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к властям Швейцарии с предложением провести в этой стране саммит, посвященный урегулированию украинского конфликта по «формуле мира». Соответствующее заявление глава государства сделал, выступая по видеосвязи на заседании швейцарского парламента, передает ТАСС.

«Сейчас я приглашаю всех нас, господа, всех вас, Швейцария, присоединиться к подготовке глобального саммита мира и проявить свое лидерство в той части «формулы», в которой вы считаете свой национальный опыт наиболее важным для планеты и мира», — сказал лидер Украины.

Он также обратил внимание, что в прошлом году он выдвинул свои предложения по урегулированию украинского конфликта, которые назвал «формулой мира».

Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что «формула мира» Зеленского является утопией.

До этого замглавы офиса Зеленского Игорь Жовква говорил, что при реализации плана Киева власти Украины допускают возможность переговоров с участием представителя от России. По его словам, украинский лидер будет сидеть за столом переговоров вместе со всеми странами, которые «захотят взять ответственность за осуществление формулы мира Украины».