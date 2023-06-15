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Кеннеди обошел Байдена и Трампа в опросах в преддверии выборов 2024 года

Кандидат в президенты США Кеннеди обгоняет Байдена и Трампа по уровню благосклонности

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Brian Snyder/Reuters

Кандидат в президенты США, демократ Роберт Кеннеди – младший получил наивысший рейтинг благосклонности среди американских избирателей, пишет Forbes. По опросу The Economist/YouGov, соперника действующего главы государства Джо Байдена в битве за номинацию в качестве претендента от Демократической партии позитивно оценивают 49% респондентов, а негативно лишь 30%.

Согласно исследованию, чистый рейтинг Кеннеди составляет 19 баллов, что выше, чем у любого другого претендента. В частности, у Байдена этот показатель отрицательный и составляет минус 9 баллов — положительно президента США оценивают только 45% американцев, а обратной точки зрения придерживаются 52% опрошенных.

Что касается претендентов на пост главы государства в Республиканской партии, то ведущий кандидат, бывший лидер США Дональд Трамп также не имеет положительного рейтинга — его показатель на уровне минус 10 баллов, у политика 43% позитивных оценок против 53% негативных. Впрочем, показатели Кеннеди, как отмечает Forbes, более неоднозначны, поскольку 21% американцев не смогли описать свое отношение к политику.

Ранее Кеннеди заявил, что конфликт на Украине начался из-за провокаций США.

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