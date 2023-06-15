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Нетаньяху рассказал о «тихом диалоге» с Россией на фоне конфликта на Украине

Walla: премьер Израиля Нетаньяху объявил о выражении протеста РФ за ее связи с Ираном

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Sebastian Scheiner/Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сделал ряд заявлений о России, Иране и конфликте на Украине в ходе закрытой части совещания в Кнессете, пишет Walla со ссылкой на источники. По информации портала, в частности, политик утверждал о направлении протеста Москве из-за ее предполагаемого военного взаимодействия с Тегераном.

Как отмечает Walla, Нетаньяху заверил израильских депутатов в поддержании контакта с Россией на фоне украинского кризиса. По словам премьера Израиля, речь идет о некоем «тихом диалоге», в рамках которого идет достаточно честный обмен мнениями по текущей обстановке.

Кроме того, источники портала утверждают, что, говоря о израильско-российских отношениях, Нетаньяху отмечал наличие ряда спорных вопросов: Тель-Авив беспокоят контакты Москвы с Тегераном, когда российская сторона озабочена увеличением поддержки Украины Израилем. При этом израильский премьер подчеркивал, что его правительство не собирается переходить к военной помощи Киеву и будет продолжать курс прошлого кабмина.

Ранее сообщалось, что в МИД Израиля заявили о моральной поддержке Украины при сохранении отношений с Россией.

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