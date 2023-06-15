Боррель заявил о подготовке ЕС 24 тысяч военных ВСУ

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что страны ЕС завершили подготовку 24 тыс. украинских военных и будут продолжать тренировку еще большего числа солдат. Об этом он сообщил на встрече глав Минобороны НАТО, передает Reuters.

«Мы уже завершили подготовку 24 тысяч военных для Украины, и эта цифра продолжит расти», — сказал он.

Ранее Боррель заявил, что ЕС подготовил 15 тыс. военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), указав, что европейское сообщество намерено расширять военную помощь этой стране. Соответствующее заявление она сделал на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.

По словам дипломата, «успех обороны» Украины зависит как от людей, так и от поставок оружия и боеприпасов.

Он также сообщил, что ЕС завершил подготовку 15 тыс. бойцов ВСУ и еще 15 тыс. будут подготовлены до конца текущего года.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявлял, что лидеры стран альянса примут на саммите в Вильнюсе в июле многолетнюю программу военной помощи Украине для полного ее перевооружения по западному образцу.