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В Венгрии объяснили, почему не хотят отказываться от энергоресурсов РФ

Глава МИД Венгрии назвал невозможным обеспечение надежных поставок энергоресурсов без РФ

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Global Look Press

Власти Венгрии считают, что не получится наладить надежных поставок ресурсов без участия российской стороны, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто, передает ТАСС. По его словам, Москва является именно надежным поставщиком для Будапешта, и он не собирается его менять.

«Если мы избавимся от российских энергетических ресурсов, то будет физически невозможно обеспечить надежные поставки ресурсов в Венгрию», — пояснил Сийярто.

Соответствующее заявление глава МИД Венгрии сделал на 26-м Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который еще 14 июня стартовал в Санкт-Петербурге. К слову, Сийярто приехал на мероприятие уже в 7 раз.

Ранее министр энергетики РФ Николай Шульгинов заявил, что страны Запада не переставали приобретать российский газ и нефть, однако теперь они это делают через обходные пути.

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