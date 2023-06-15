Сальдо рассказал об опасности воды из Каховского водохранилища для Черного моря

Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо предупредил об опасности воды, сошедшей из-за разрушения Каховской ГЭС из водохранилища, для некоторых стран черноморского региона. Об этом он сообщил в интервью каналу НТВ.

Он заявил, что эта вода «имеет много подозрений на риски заражений», она уже зашла в Черное море и движется вдоль побережья течением в сторону Румынии и Болгарии.

По мнению Сальдо, те, кто давал приказ на разрушение плотины, знали о таких масштабных последствиях.

«Тут уже политический момент <...> им наплевать и на Румынию, и на Болгарию, и на тех людей, которые там живут», — подчеркнул глава региона.

Ранее Сальдо заявил, что плотину Каховской ГЭС, обрушение которой произошло 6 июня, можно восстановить.

Между тем на Украине это сочли невозможным.

По последним данным, число погибших в результате ЧП достигло 18.