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Песков высказался по поводу информированности советника Подоляка о контрнаступлении ВСУ

Песков усомнился в осведомленности советника офиса Зеленского Подоляка о контрнаступлении

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Oleksandr Ratushniak/Reuters

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков засомневался в том, насколько информирован о контрнаступлении украинской армии советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

Песков отметил, что Подоляк «же не министр обороны».

«Я не думаю, что он точно знает», — сказал пресс-секретарь.

Ранее Подоляк заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) еще только проводят тестирование и настоящее контрнаступление еще не началось. По его словам, ВСУ в настоящее время наносят удары, чтобы прощупать, «где слабее всего будет», и чтобы оказать давление на российскую армию.

Между тем, по информации Reuters, украинский лидер Владимир Зеленский 10 июня публично подтвердил, что Украина ведет контрнаступление.

Как заявлял президент РФ Владимир Путин, все попытки украинского контрнаступления провалились, однако украинская армия еще сохраняет наступательный потенциал.

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