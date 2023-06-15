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Володин обвинил Украину в геноциде российского народа

Володин назвал план Киева уничтожить «максимальное количество» россиян геноцидом

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин обвинил Украину в геноциде российского народа.

Ранее советник президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил в эфире украинского телемарафона, что в ходе наступления ВСУ планируют уничтожать «максимальное количество мобилизованных» россиян, чтобы оказать психологическое давление.

«Это не что иное, как геноцид. Его определение как действий, совершаемых с целью массового убийства по национальному, этническому, расовому или религиозному принципу, дано в Конвенции ООН 1948 года», — написал Володин в своем Telegram-канале, добавив, что двойных толкований словам Подоляка быть не может.

Парламентарий напомнил, что сам геноцид и публичные призывы к нему признаны международным преступлением, а международные организации, в первую очередь ООН, обязаны привлечь Киев к ответственности. В противном случае ООН ждет участь Лиги Наций, которая не смогла предотвратить Вторую мировую войну, подчеркнул Володин.

Подоляк неоднократно делал подобные заявления. Так, в декабре он сказал, что в его стране «ненавидят» Россию, и призвал убивать русских, «где бы они ни были».

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

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Операция на Украине
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