Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд может стать первым замом госсекретаря после отставки Уэнди Шерман. Об этом написал американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш на платформе Substack.

«Заместитель госсекретаря Венди Шерман подала в отставку, и ее последний день на посту — 30 июня. Ее уход вызвал почти панику в Госдепартаменте по поводу человека, который, как многие опасаются, будет выбран на ее место: Виктория Нуланд», — сообщил журналист.

По информации Херша, в Госдепартаменте считают Нуланд «неистовой». Журналист отметил, что Нуланд крайне враждебно относится к России и непосредственно к российскому лидеру Владимиру Путину, что «идеально согласуется со взглядами президента Байдена».

Виктория Нуланд признавалась в том, что она испытывает радость из-за того, что «Северные потоки превратились в груду металла на дне Балтийского моря». Официальный представитель МИД России Мария Захарова сочла слова Нуланд доказательством одобрения США терактов на «Северных потоках».

Нуланд также заявляла, что США поддерживают идею ударов по военным объектам в Крыму и считают их «законными целями».