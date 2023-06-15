Европарламент проголосовал за начало процесса интеграции Украины в НАТО

Депутаты Европарламента (ЕП) приняли резолюцию, в которой призывают начать процесс интеграции Украины в НАТО после завершения конфликта. Об этом сообщается на сайте ЕП.

Резолюцию поддержали 425 депутатов, 38 проголосовали против, 42 воздержались. В документе говорится, что депутаты ЕП ожидают, что процесс вступления Украины в альянс начнется после окончания конфликта и будет завершен «как можно скорее».

Кроме того, в резолюции подчеркивается, что до полного вступления Украины в НАТО ЕС и союзники по оборонному блоку должны работать в тесном сотрудничестве с Киевом для разработки временного механизма по гарантиям безопасности, который необходимо реализовать сразу после окончания конфликта.

По мнению Европарламента, интеграция Украины в НАТО и Евросоюз усилит региональную и международную безопасность, а также связи страны с «евроатлантическим сообществом».

Депутаты ЕП также выразили надежду на то, что переговоры с Украиной о вступлении в ЕС могут начаться в этом году, подтверждают свою поддержку прошлогоднего решения Совета Европы о предоставлении Украине статуса кандидата в члены ЕС.

Ранее The Guardian писала, что Украина не получит алгоритм вступления в НАТО на саммите в Вильнюсе в июле.