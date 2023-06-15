Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Европарламент проголосовал за начало процесса интеграции Украины в НАТО

Европарламент принял резолюцию с призывом к НАТО начать процесс интеграции Украины

close
100%
Shutterstock

Депутаты Европарламента (ЕП) приняли резолюцию, в которой призывают начать процесс интеграции Украины в НАТО после завершения конфликта. Об этом сообщается на сайте ЕП.

Резолюцию поддержали 425 депутатов, 38 проголосовали против, 42 воздержались. В документе говорится, что депутаты ЕП ожидают, что процесс вступления Украины в альянс начнется после окончания конфликта и будет завершен «как можно скорее».

Кроме того, в резолюции подчеркивается, что до полного вступления Украины в НАТО ЕС и союзники по оборонному блоку должны работать в тесном сотрудничестве с Киевом для разработки временного механизма по гарантиям безопасности, который необходимо реализовать сразу после окончания конфликта.

По мнению Европарламента, интеграция Украины в НАТО и Евросоюз усилит региональную и международную безопасность, а также связи страны с «евроатлантическим сообществом».

Депутаты ЕП также выразили надежду на то, что переговоры с Украиной о вступлении в ЕС могут начаться в этом году, подтверждают свою поддержку прошлогоднего решения Совета Европы о предоставлении Украине статуса кандидата в члены ЕС.

Ранее The Guardian писала, что Украина не получит алгоритм вступления в НАТО на саммите в Вильнюсе в июле.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях