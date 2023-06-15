Европарламент призвал принять Украину в НАТО после завершения конфликта

Депутаты Европарламента приняли резолюцию с призывом к членам НАТО принять Украину в альянс. Об этом говорится в сообщении на сайте ЕС.

В резолюции, принятой 425 голосами против 38 при 42 воздержавшихся, члены Европарламента выразили надежду, что «процесс присоединения начнется после окончания войны и будет завершен как можно скорее».

Они призывают НАТО «подготовить почву для приглашения Киева присоединиться к оборонному альянсу».

«Пока не будет достигнуто полноправное членство, ЕС и его государства-члены вместе с союзниками по НАТО и партнерами-единомышленниками должны тесно сотрудничать с Украиной для разработки временных рамок гарантий безопасности», — отмечается в сообщении.

ЕП также подтвердил свою поддержку решения Совета Европы о предоставлении Украине статуса кандидата в члены ЕС. Депутаты Европарламента рассчитывают, что переговоры о присоединении могут начаться уже в этом году.

Власти Украины рассчитывают получить гарантии безопасности от Североатлантического альянса во время июльского саммита организации в Вильнюсе. В МИД Украины уточнили, что речь идет именно о гарантиях на время до вступления Киева в НАТО, а не вместо вступления.

По данным New York Times, Соединенные Штаты могут предложить Украине модель сотрудничества по «израильской модели», которая подразумевает 10-летние обязательства в области безопасности без вступления в НАТО.