Президент Алжира заявил Путину о желании его страны как можно скорее вступить в БРИКС

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун в ходе встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в Кремле предложил ускорить вступление своей страны в БРИКС, передает РИА Новости.

«Необходимо, чтобы мы ускорили процесс и мы входили в группу БРИКС», — сказал Теббун.

Алжирский лидер также заявил, что необходимо работать над тем, чтобы уменьшить зависимость от доллара и евро.

Вечером 13 июня президент Алжира Абдельмаджид Теббун прибыл в Россию с государственным визитом. Самолет с президентом Алжира на борту приземлился в московском аэропорту «Внуково-2». У трапа гостя встретил почетный караул.

Ранее арабская газета Al-Araby Al-Jadeed, ссылаясь на официальный алжирский источник, сообщала, что президент Алжира Абдельмаджид Теббун приедет с трехдневным визитом в Москву с 14 по 16 июня. Источник отмечал, что Теббун планирует посетить РФ, чтобы обсудить отношения между двумя государствами до подписания документа об углубленном стратегическом партнерстве.