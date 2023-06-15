Путин заявил о стратегическом значении отношений с Алжиром для РФ

Президент России Владимир Путин начал переговоры с алжирским коллегой Абдельмаджидом Теббуном в Кремле. Об этом сообщает РИА Новости.

«Отношения с Алжиром имеют для нашей страны особое значение и носят стратегический характер», — подчеркнул российский президент.

Ранее сообщалось, что президент Алжира Абдельмаджид Теббун прибыл в Россию с государственным визитом, чтобы обсудить отношения между странами до подписания документа об углубленном стратегическом партнерстве.

15 июня Теббун встретился со спикером Государственной думы России Вячеславом Володиным, который подчеркнул, что Россия является дружественной страной для Алжира, и поблагодарил африканское государство за поддержку РФ в условиях санкционного давления.

До этого председатель комиссии московской торгово-промышленной палаты по внешнеэкономическому сотрудничеству с партнерами в Алжире Дмитрий Шатунов заявлял, что после запуска российской платежной системы, выступающей альтернативой SWIFT, Москва в разы нарастит товарооборот с республикой.