Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин заявил о стратегическом значении отношений с Алжиром для РФ

Президент РФ Путин начал переговоры с алжирским коллегой Теббуном в Кремле

Президент России Владимир Путин начал переговоры с алжирским коллегой Абдельмаджидом Теббуном в Кремле. Об этом сообщает РИА Новости.

«Отношения с Алжиром имеют для нашей страны особое значение и носят стратегический характер», — подчеркнул российский президент.

Ранее сообщалось, что президент Алжира Абдельмаджид Теббун прибыл в Россию с государственным визитом, чтобы обсудить отношения между странами до подписания документа об углубленном стратегическом партнерстве.

15 июня Теббун встретился со спикером Государственной думы России Вячеславом Володиным, который подчеркнул, что Россия является дружественной страной для Алжира, и поблагодарил африканское государство за поддержку РФ в условиях санкционного давления.

До этого председатель комиссии московской торгово-промышленной палаты по внешнеэкономическому сотрудничеству с партнерами в Алжире Дмитрий Шатунов заявлял, что после запуска российской платежной системы, выступающей альтернативой SWIFT, Москва в разы нарастит товарооборот с республикой.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях