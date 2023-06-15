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ЮАР не планирует выходить из состава МУС

Посол ЮАР Макетука заявил, что у страны нет определенности по решению МУС об аресте Путина

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Shutterstock

Чрезвычайный и полномочный посол Южно-Африканской Республики в Российской Федерации и Белоруссии Мзувукиле Джефф Макетука в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил, что у страны нет определенности относительно решения Международного уголовного суда (МУС) об аресте российского лидера Владимира Путина. В апреле власти ЮАР пригласили президента РФ на саммит БРИКС. При этом страна подчиняется юрисдикции МУС и обязана задерживать тех, кого инстанция считает подозреваемым по делу.

«Южная Африка будет продолжать работать по этому процессу и в нужное время Южная Африка примет свое решение и объявит о нем. Поэтому я могу смело заявить, что президент Рамафоса пригласил всех лидеров стран-участниц БРИКС принять участие в саммите в августе. И все лидеры приняли приглашение. Это продолжает быть актуальным. Это не изменилось», — пояснил Макетука.

При этом он подчеркнул, что ЮАР не планирует выходить из состава МУС.

Ранее заместитель главы российского МИД Сергей Рябков заявил, что Москва рассчитывает на то, что ЮАР обеспечит юрисдикционный иммунитет Владимиру Путину во время саммита БРИКС, который пройдет в республике 22-24 августа.

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