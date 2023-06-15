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На Украине рассказали, что хотят получить на саммите НАТО в Литве

В МИД Украины заявили, что Киев ждет от НАТО гарантии и временные рамки по вступлению в блок

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Власти Украины рассчитывают получить гарантии безопасности от Североатлантического альянса во время июльского саммита организации в Вильнюсе, заявил украинский замминистра иностранных дел Евгений Перебийнис, передает «Европейская правда». По его словам, речь идет именно о гарантиях на время до вступления Киева в НАТО.

«Эти гарантии мы хотим получить не вместо членства в НАТО, а на период до приобретения полноправного членства. Потому что всем понятно, что лучшей гарантией безопасности является именно членство в НАТО, потому что существует статья 5, которая говорит о коллективной безопасности», — пояснил Перебийнис.

Он также отметил, что помимо гарантий безопасности Украина ждет от саммита НАТО временных рамок по присоединению государства к альянсу. Перебийнис подчеркнул, что ожидания Киева связаны и с получением конкретных условий для вступления.

«Работаем с нашими партнерами по НАТО над тем, чтобы на Вильнюсском саммите был конкретный ответ, был принят конкретный алгоритм относительно того, как, при каких условиях и когда Украина станет членом НАТО», — резюмировал замглавы МИД Украины.

Ранее СМИ сообщили, что президент США Джо Байден и его администрация находятся в разгаре важного разговора с другими членами НАТО о том, как и когда Украина может присоединиться к альянсу.

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