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Президент Германии считает, что время для переговоров по Украине пока не пришло

Президент ФРГ Штайнмайер заявил, что время для мирных переговоров Украины с РФ не пришло

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Global Look Press

Время для мирных переговоров Украины и России или обсуждения прекращения огня пока не пришло. Об этом в интервью телеканалу Welt заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

По его мнению, Украина нуждается в справедливом мире, а переговоры могут начаться только тогда, когда для этого будут созданы соответствующие условия.

«На данный момент необходимо признать, что ситуация для переговоров или прекращения огня явно еще не сложилась», — подчеркнул Штайнмайер.

По его мнению, прекращение огня без гарантии того, что грядущий мир будет справедливым для Киева, невозможно. Штайнмайер считает, что «если Украина прекратит обороняться, это будет означать крах Украины».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге заявила, что руководство Украины отвергает любые возможности для переговоров с Россией в угоду западным странам.

13 июня президент России Владимир Путин на встрече с военкорами отметил, что Москва никогда не отказывалась от мирного урегулирования конфликта на Украине.

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