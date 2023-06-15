В Кремле отреагировали на решение Австралии расторгнуть договор аренды с дипмиссией РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга прокомментировал решение Австралии расторгнуть договор аренды участка под российское посольство.

«К нашему сожалению, Австралия усердно продолжает продвигаться в фарватере авторов русофобской истерики, которая происходит сейчас в странах коллективного Запада», — сказал представитель Кремля.

По его мнению, Австралия таким образом пытается «быть отличником» среди западных союзников. Песков назвал недружественным решение Канберры и отметил, что Москва в дальнейшем поведет себя таким же образом.

14 июня австралийское правительство внесло в парламент страны законопроект о прекращении действия аренды земельного участка, предназначенного для российского посольства в Канберре.

Ранее Управление по делам федеральной столицы уже пыталось отобрать у российского посольства этот участок, но суд признал намерения чиновников незаконными. Поэтому в дело был вынужден лично вмешаться премьер-министр страны Энтони Альбанезе.