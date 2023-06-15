В Кремле оценили объявление Лепсом и Басковым наград за подбитую технику ВСУ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что объявления ряда российских артистов денежных вознаграждений за подбитые танки Leopard и другую технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) являются проявлением патриотизма.

«Это такие, патриотические проявления», — сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать инициативу певцов Григория Лепса и Николая Баскова.

По его словам, в Кремле также знают, что ранее целый ряд предпринимателей выступили с такими же инициативами.

«Поэтому это не одинокая инициатива, таких похожих инициатив много», — сказал и добавил, что таким образом «общество поддерживает наших героев, наших бойцов», что хорошо.

Ранее Лепс и Басков в рамках вечеринки Русской медиагруппы, которая состоялась во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), пообещали заплатить один миллион рублей каждому, кто выведет из строя танк Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как сообщалось, к их обещаниям также присоединились телеведущая Юлия Барановская и лидер группы «Земляне» Владимир Киселев.