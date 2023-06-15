В Кремле заявили об отсутствии позитива в зерновой сделке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что работа по зерновой сделке продолжается, однако позитивных перспектив пока нет. Об этом Песков заявил в ходе брифинга с журналистами.

«Работа продолжается, но, честно говоря, позитивных перспектив пока мы не видим», — сказал он.

При этом представитель Кремля отметил, что российская сторона четко выполняла свои обязательства по зерновой сделке, однако часть соглашения в отношении самой России все еще не выполнена. Он подчеркнул, что продолжаться бесконечно это не может.

Ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что, если пакет договоренностей не заработает, о продлении зерновой сделки речи идти не может.

До этого президент России Владимир Путин заявлял, что Россия может выйти из зерновой сделки. Российский лидер отмечал, что это может произойти из-за того, что западные страны «обманули Российскую Федерацию», не выполнив ее требования в рамках сделки.