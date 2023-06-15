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Политолог назвал условие для благоприятного расследования подрыва «Северных потоков»

Политолог Михайлов: желание России поднять вопрос о расследовании подрыва «Северных потоков» не принесет результатов

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Swedish Coast Guard/AP

Инициатива российского постпредства при ООН поднять вопрос о расследовании подрывов газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» 15 июня на закрытых консультациях членов Совета Безопасности (СБ) ООН не принесет положительных результатов. Об этом телеканалу «360» сказал военный эксперт и политолог Евгений Михайлов.

«Сама инициатива, как действие, — это, конечно, хорошо. Но результатов не будет, так как мы все понимаем, что ООН фактически превратилась в департамент Белого дома», — сказал политолог.

По мнению Михайлова, в ходе рассмотрения данного вопроса США, Великобритания и другие страны будут отрицать, что они задействованы в «интригах и прокси-войне» против России.

«Расследование подрывов «Северных потоков» благополучно закончится только тогда, когда Россия успешно выполнит задачи, поставленные президентом Владимиром Путиным в ходе специальной военной операции», — считает эксперт.

Первый заместитель постоянного представителя Российской Федерации при всемирной организации Дмитрий Полянский 15 июня сообщал, что в этот день во время консультаций членов СБ ООН постпредство России намерено настаивать на расследовании диверсий, происшедших на «Северных потоках». Затем, по словам дипломата, российское постпредство проведет краткое общение с журналистами, аккредитованными при ООН.

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