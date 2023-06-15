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В Кремле не знают о проверке «Ельцин-центра» на иноагентсткую деятельность

Песков: в Кремле не знают, что стало поводом для проверки Минюстом «Ельцин-центра»

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Алексей Никольский/РИА Новости

В Кремле не знают, что стало поводом для Министерства юстиции России начать проверку в отношении екатеринбургского «Ельцин-центра» на предмет деятельности иностранного агента. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Кремля Дмитрий Пеков.

«Нет, мы не в курсе. Я не знаю, что стало поводом для такой проверки», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, в курсе ли о проверке в Москве и известны ли основания проверки.

По его словам, проверки входят в полномочия Минюста и являются нормальной работой министерства.

15 июня заместитель министра юстиции Олег Свириденко заявил, что Министерство юстиции России начало проверку «Ельцин-центра».

В мае режиссер Никита Михалков призвал закрыть «Ельцин-центр» из-за мультфильма об истории России.

«Ельцин-центр» был открыт в Екатеринбурге в 2015 году. Одним из основных объектов центра является музей первого президента России Бориса Ельцина, посвященный современной политической истории России и личности Ельцина.

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