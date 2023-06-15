Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Британии обвинили Джонсона в намеренном обмане депутатов из-за скандала с вечеринками

Парламент Британии установил, что экс-премьер Борис Джонсон намеренно лгал депутатам

close
100%
Hannah Mckay/Reuters

Парламент Великобритании в своем расследовании пришел к выводу, что экс-премьер страны Борис Джонсон неоднократно сознательно вводил депутатов в заблуждение своими заявлениями относительно вечеринок, нарушающих правила карантина по коронавирусу. Об этом сообщает телеканал Sky News.

В отчете комитета по вопросам привилегии говорится, что Джонсон «проявил серьезное неуважение» к парламенту, когда после так называемого патигейта — скандала с нарушавшими COVID – ограничения вечеринками на Даунинг-стрит, заявлял парламенту, что соблюдал правила карантина.

Комитет признал нарушения Джонсона достаточно серьезными, чтобы рекомендовать приостановить его полномочия на 90 дней, если бы он оставался членом парламента.
В парламентском отчете также говорится, что экс-премьер не должен иметь права на членство в парламенте.

Также расследование показало, что Борис Джонсон «принимал участие в кампании оскорблений и попытках запугивания комитета».

Бывший премьер-министр находится под следствием Комитета по привилегиям с июня прошлого года, после того как расследование, проведенное полицией, подтвердило, что во время карантина на Даунинг-стрит проходили вечеринки.

В конце мая 2022 года Джонсон взял на себя ответственность за проведенные на Даунинг-стрит вечеринки во время локдауна в 2020 году. Он признался, что «ненадолго» посетил эти мероприятия, чтобы поблагодарить своих коллег за их вклад в борьбу с пандемией коронавируса. По данным полиции, Джонсон присутствовал как минимум на шести подобных мероприятиях.

9 июня Борис Джонсон сложил с себя полномочия депутата на фоне расследования о его участии в вечеринках во время пандемии.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях