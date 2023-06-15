Боррель подверг критике план Косово по урегулированию отношений с Сербией

Без деэскалации ситуации на севере Косово нет возможности для продолжения процесса диалога между Белградом и Приштиной при содействии ЕС. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в ответном письме премьер-министру Косово Альбину Курти, сообщает Euractiv.

Он раскритиковал мирный план, предложенный Курти ранее. «Мы не можем достичь прогресса в нормализации отношений, пока имеем дело с управлением кризисом. ЕС и США много инвестировали в нормализацию, и мы хотим видеть, как она продвигается», – написал он.

Боррель отметил, что план Курти не включает «ключевые элементы, которые спровоцировали нынешний кризис», и призвал Приштину принять более решительные шаги для разрешения ситуации.

В частности, ЕС и США настаивают на прекращении полицейских операций вокруг муниципальных объектов на севере края, а также объявления досрочных местных выборов в четырех муниципалитетах.

«Только после установления мира и стабильности на севере Косово мы сможем сосредоточиться на нормализации», – написал Боррель.

Он подчеркнул, что работа над созданием Ассоциации сербских муниципалитетов в Косово должна начаться «без каких-либо дальнейших задержек или предварительных условий».

Боррель заявил, что готов организовать встречу Курти и президента Сербии Александра Вучича, но только при условии, что Косово сделает «необходимые шаги для деэскалации».

Премьер-министр непризнанного Косово Альбин Курти направил письмо главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю, в котором описал предложения Приштины по ситуации с Белградом. План Курти содержит пять пунктов, которые включают в себя восстановление правопорядка на севере Косово, вывод с территории непризнанной республики группировок, совершавших насилие против представителей власти, введение совместных оценок безопасности между полицией региона, ЕС и НАТО, объявление досрочных выборов в северных муниципалитетах и возвращение Приштины и Белграда к диалогу при посредничестве Брюсселя.

Эскалация между Белградом и Приштиной произошла через три месяца после того, как они договорились о реализации поддерживаемого ЕС соглашения по нормализации отношений.

Ситуация в Косово обострилась из-за назначения албанцев на посты лидеров четырех муниципалитетов на севере Косово по итогам местных выборов 23 апреля, которые бойкотировало сербское население. Их приход в здания муниципалитетов вызвал протесты.

Европейский союз приостановил финансирование Косово из-за неспособности премьера края Альбина Курти обеспечить деэскалацию на севере края.