В МИД РФ заявили, что Киев отвергает любые возможности для переговоров

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге заявила, что руководство Украины отвергает любые возможности для переговоров с Россией в угоду западным странам, передает ТАСС.

Брифинг проходил на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Киевский режим в угоду Западу настойчиво и принципиально отвергает любые возможности для переговоров», — сказала дипломат.

13 июня российский президент Владимир Путин на встрече с военкорами заявил, что Москва никогда не отказывалась от мирного урегулирования конфликта на Украине. Он также назвал неплохими договоренности сторон на переговорах в Стамбуле в 2022 году.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговоры с Украиной не могут произойти из-за того, что Киеву не позволяют их его «хозяева».