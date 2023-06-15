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В МИД РФ заявили, что Киев отвергает любые возможности для переговоров

Захарова заявила, что Украина отвергает любые возможности для переговоров с Россией

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Пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге заявила, что руководство Украины отвергает любые возможности для переговоров с Россией в угоду западным странам, передает ТАСС.

Брифинг проходил на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Киевский режим в угоду Западу настойчиво и принципиально отвергает любые возможности для переговоров», — сказала дипломат.

13 июня российский президент Владимир Путин на встрече с военкорами заявил, что Москва никогда не отказывалась от мирного урегулирования конфликта на Украине. Он также назвал неплохими договоренности сторон на переговорах в Стамбуле в 2022 году.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговоры с Украиной не могут произойти из-за того, что Киеву не позволяют их его «хозяева».

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