США профинансируют «национальное восстановление» Украины

Госдепартамент США объявил о планах выделить порядка $3,9 млн на реализацию программы по интеграции внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) на Украине, передает RT со ссылкой на описание тендера. Таким образом американское ведомство намерено способствовать «национальному восстановлению страны».

«Цель этой программы — оказать поддержку ВПЛ, вместе с тем направляя в нужное русло эффективные и оперативно реагирующие структуры поддержки на Украине, которые способны повысить стойкость ВПЛ и содействовать национальному восстановлению Украины», — отмечается в документе.

Для этого Госдеп планирует наращивать потенциал органов госуправления, а также повышать уровень взаимодействия и навыков решения конфликтов среди ВПЛ и принимающих сторон.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США предоставят Украине новый пакет военной помощи на сумму $325 млн.