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WSJ: Япония ищет обходной путь для поставок Украине вооружений

WSJ: Япония может поставить США снаряды для их дальнейшей отправки на Украину

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Reuters

Япония ищет обходной путь, чтобы оказать помощь помочь Украине в контрнаступлении, несмотря на ограничение экспорта оружия. Об этом пишет издание Wall Street Journal.

Источники газеты сообщили, что Токио ведет переговоры о поставках артиллерийских снарядов в США, чтобы затем они были отправлены Киеву.

WSJ пишет, что собственные запасы боеприпасов в США «за последние 18 месяцев истощились» из-за поставок ВСУ и Вашингтон ищет способы продолжить поддержку Киева.
Сроки поставки и количество боеприпасов не уточняются.

Такие поставки могут стать поворотным моментом для Токио, поскольку раньше Япония оказывала Киеву только нелетальную помощь, отмечает издание. По закону Япония может поставлять вооружения только в те страны, с которыми их разрабатывала. Соединенные Штаты попадают в эту категорию.

9 июня посол Японии в Москве Тоёхиса Кодзуки был вызван в Министерство иностранных дел России по причине решения японских властей начать поставки военной техники Украине.

В МИД РФ считают, что решение Токио поставить Киеву военную технику ведет японо-российские отношения в «опасный тупик».

12 июня премьер-министр Японии Фумио Кисида на слушаниях в парламенте страны заявил, что Токио будет продолжать оказывать всестороннюю помощь Украине.

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