«Хотел дружбы»: экс-советник Берлускони поделился его взглядами на отношения с Россией

Экс-премьер-министр Италии Сильвио Берлускони хотел, чтобы Россия и Италия продолжили поддерживать дружеские отношения, рассказал в интервью «Пятому каналу» бывший начальник штаба Военно-воздушных сил (ВВС) Италии и советник политика Леонардо Трикарико.

«Хочу сказать, если это интервью пойдет русскому народу, что Берлускони очень хотел, чтобы Россия и Италия продолжили и укрепили эту дружбу, естественно структурируя ее конкретными проектами», — заявил он.

Трикарико в разговоре с телеканалом также вспомнил приезд президента России Владимира Путина во дворец палаццо Киджи в Италии, когда российский президент выступал за взаимное сотрудничество в создании учебно-тренировочного самолета. По словам экс-начальника штаба ВВС Италии, Берлускони сделал многое для того, чтобы реализовать эту цель.

Трикарико выразил сожаление в связи с тем, что сейчас между странами нет дружественной связи. Однако он надеется, что странам удастся «начать сначала».

Сильвио Берлускони, четыре раза возглавлявший правительство страны, умер на 87-м году жизни 12 июня. Бывший премьер-министр Италии страдал от хронического миеломоноцитарного лейкоза.

Президент Владимир Путин после смерти политика заявил, что Сильвио Берлускони был политиком мирового масштаба. По словам российского лидера, он был большим другом «нашего народа» и многое сделал для того, чтобы сложились деловые, дружеские отношения между Россией и европейскими странам. Путин также добавил, что Берлускони был инициатором развития отношений между Россией и НАТО.