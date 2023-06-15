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Норвегия и Дания передадут Украине тысячи артиллерийских снарядов

Норвегия и Дания отправят на Украину 9 тысяч артиллерийских снарядов

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Alex Brandon/AP

Норвегия и Дания договорились передать Украине дополнительно девять тысяч артиллерийских снарядов. Об этом говорится в совместном заявлении министерств обороны двух стран.

Норвегия предоставляет семь тысяч снарядов, а Дания две тысячи боеприпасов, а также заряды к ним, запалы, разрядники и огнепроводные трубки.

«Украина остро нуждается в артиллерийских боеприпасах. Поэтому мы решили объединить усилия с Данией для нового пожертвования, чтобы Украина получила боеприпасы как можно быстрее», — заявил министр обороны Бьорн Арильд Грам.

Артиллерийские снаряды, которые передают Дания и Норвегия, могут использоваться в нескольких типах артиллерийских орудий, в том числе в 155-мм самоходной гаубицах американского производства M109, которые ранее были отправлены на Украину Норвегией.

Ранее Норвегия передала Киеву 20 тыс. артиллерийских снарядов.

Глава МИД Норвегии Анникен Хюитфельдт в мае заявила, что страна намерена предоставить Украине пятилетнюю программу военной помощи объемом примерно €7 млрд.

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