В НАТО рассказали, получит ли Швеция гарантии вступления на саммите в Вильнюсе

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что гарантий присоединения Швеции к альянсу на саммите блока в Вильнюсе, который состоится 11-12 июля, нет, передает ТАСС.

Как заявил глава Альянса по прибытии на встречу министров обороны стран НАТО, Швеция выполнила все требования Турции.

По его словам, Стокгольм отменил ограничения на поставки оружия, изменил конституцию и ввел антитеррористическое законодательство. НАТО считает, что страна должна стать членом Североатлантического альянса как можно скорее, подчеркнул он.

«Однако пока гарантий вступления Швеции на саммите в Вильнюсе нет, мы активно работаем над этим», — сказал Столтенберг.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал понять Швеции, что ей не стоит ждать вступления в НАТО на предстоящем саммите.