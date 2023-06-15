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В НАТО рассказали, получит ли Швеция гарантии вступления на саммите в Вильнюсе

Столтенберг заявил об отсутствии гарантий вступления Швеции в НАТО на саммите в Вильнюсе

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Johanna Geron/Pool/Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что гарантий присоединения Швеции к альянсу на саммите блока в Вильнюсе, который состоится 11-12 июля, нет, передает ТАСС.

Как заявил глава Альянса по прибытии на встречу министров обороны стран НАТО, Швеция выполнила все требования Турции.

По его словам, Стокгольм отменил ограничения на поставки оружия, изменил конституцию и ввел антитеррористическое законодательство. НАТО считает, что страна должна стать членом Североатлантического альянса как можно скорее, подчеркнул он.

«Однако пока гарантий вступления Швеции на саммите в Вильнюсе нет, мы активно работаем над этим», — сказал Столтенберг.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал понять Швеции, что ей не стоит ждать вступления в НАТО на предстоящем саммите.

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