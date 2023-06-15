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Путин поздравил Си Цзиньпиня с юбилеем

Путин поздравил Си Цзиньпина с 70-летием и назвал его «дорогим другом»

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Михаил Терещенко/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поздравил с 70-летим председателя КНР Си Цзиньпиня. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Уважаемый господин Председатель, дорогой друг, примите сердечные поздравления по случаю Вашего 70-летнего юбилея», — говорится в телеграмме.

Российский лидер отметил, что под руководством Си Цзиньпиня Народная Республика добилась впечатляющих успехов, как в сфере экономики, так и во внешней политике.

По словам Путина, трудно переоценить усилия, которые Си много лет прилагает для упрочнения партнерства и стратегического взаимодействия между Китаем и Россией.

Президент России написал, что рассчитывает на продолжение конструктивного диалога с китайским лидером и тесной совместной работы по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня на благо китайского и российского народов.

«Искренне желаю Вам, дорогой друг, крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности», — подытожил Путин.

Ранее сообщалось, что Путин поздравил с юбилеем актера Сергея Маковецкого.

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