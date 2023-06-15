Путин поздравил Си Цзиньпиня с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил с 70-летим председателя КНР Си Цзиньпиня. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Уважаемый господин Председатель, дорогой друг, примите сердечные поздравления по случаю Вашего 70-летнего юбилея», — говорится в телеграмме.

Российский лидер отметил, что под руководством Си Цзиньпиня Народная Республика добилась впечатляющих успехов, как в сфере экономики, так и во внешней политике.

По словам Путина, трудно переоценить усилия, которые Си много лет прилагает для упрочнения партнерства и стратегического взаимодействия между Китаем и Россией.

Президент России написал, что рассчитывает на продолжение конструктивного диалога с китайским лидером и тесной совместной работы по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня на благо китайского и российского народов.

«Искренне желаю Вам, дорогой друг, крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности», — подытожил Путин.

Ранее сообщалось, что Путин поздравил с юбилеем актера Сергея Маковецкого.