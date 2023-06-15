Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В МИД РФ рассчитывают, что у Путина будет иммунитет на саммите БРИКС в ЮАР

Рябков: РФ рассчитывает, что ЮАР обеспечит юрисдикционный иммунитет Путина на саммите БРИКС

close
100%
MFA Russia/Global Look Press

Россия рассчитывает, что ЮАР обеспечит юрисдикционный иммунитет президенту РФ Владимиру Путину во время саммита БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), который пройдет в республике 22-24 августа. Об этом заявил ТАСС заместитель главы российского МИД Сергей Рябков.

Как подчеркнул Рябков, Россия считает ордер Международного уголовного суда (МУС) на арест российского лидера «юридически ничтожным, провокационным и категорически неприемлемым».

«Исходим из того, что южноафриканская сторона в качестве страны — хозяйки саммита БРИКС, безусловно, будет руководствоваться тем пониманием, что высшие должностные лица пользуются абсолютным юрисдикционным иммунитетом от подобных преследований», — сказал замглавы МИД.

По его словам, соответствующие сигналы ЮАР уже направлены российской стороне.

ЮАР признает юрисдикцию МУС, поэтому власти республики будут обязаны арестовать Путина в случае его визита в страну.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Москве рассчитывают на то, что Путин сможет должным образом принять участие в саммите БРИКС, несмотря на выданный в отношении него ордер.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях