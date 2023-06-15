В МИД РФ рассчитывают, что у Путина будет иммунитет на саммите БРИКС в ЮАР

Россия рассчитывает, что ЮАР обеспечит юрисдикционный иммунитет президенту РФ Владимиру Путину во время саммита БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), который пройдет в республике 22-24 августа. Об этом заявил ТАСС заместитель главы российского МИД Сергей Рябков.

Как подчеркнул Рябков, Россия считает ордер Международного уголовного суда (МУС) на арест российского лидера «юридически ничтожным, провокационным и категорически неприемлемым».

«Исходим из того, что южноафриканская сторона в качестве страны — хозяйки саммита БРИКС, безусловно, будет руководствоваться тем пониманием, что высшие должностные лица пользуются абсолютным юрисдикционным иммунитетом от подобных преследований», — сказал замглавы МИД.

По его словам, соответствующие сигналы ЮАР уже направлены российской стороне.

ЮАР признает юрисдикцию МУС, поэтому власти республики будут обязаны арестовать Путина в случае его визита в страну.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Москве рассчитывают на то, что Путин сможет должным образом принять участие в саммите БРИКС, несмотря на выданный в отношении него ордер.