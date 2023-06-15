Посол Ирана заявил об ожидании ответа России по отмене виз

Посол Ирана в России Казем Джалали заявил, что соглашение о безвизовом посещении РФ и Ирана туристами этих стран в составах групп должно заработать уже в этом году. Об этом Джалали сказал на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в беседе с РБК.

Кроме того, он отметил, что иранская сторона заинтересована в полной отмене виз. Посол подчеркнул, что это является «запросом времени».

«Мы хотели бы, чтобы мы могли бы с РФ договориться о том, чтобы отменить визы для всех наших граждан», — сказал дипломат.

Джалали подчеркнул, что Тегеран занимается этим вопросом и ожидает положительного ответа со стороны Москвы.

Ранее заместитель министра туризма, культурного наследия и ремесел Ирана Али Асгар Шалбафия заявлял, что визы в Иран для российских туристов необходимо отменить до сентября 2023 года. Он сообщал, что все соглашения уже достигнуты. Шалбафиян также отмечал, что Иран представляет безопасную для российских туристов страну.