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Пенс заявил о преждевременности разговоров о возможном помиловании Трампа

Пенс: вести разговоры о помиловании Трампа сейчас преждевременно

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Andrew Harnik/AP

Бывший вице-президент США Майк Пенс считает преждевременным вести разговоры о возможном помиловании экс-главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом он заявил в эфире радиопрограммы «Шоу Клэя Трэвиса и Бака Секстона», отвечая на вопрос, желает ли он помиловать Трампа, если победит на президентских выборах в 2024 году, сообщает ТАСС.

Пенс подчеркнул, что обвинения, предъявленные Трампу, носят серьезный характер. Поэтому он не может оправдать то, в чем обвиняют экс-президента страны.

Пенс напомнил, что он в прошлом занимал пост губернатора штата Индиана, и потому хорошо знаком с институтом помилования. Бывший вице-президент особо отметил, что помилование относится к чрезвычайно важным полномочиям государственных деятелей. А потому, считает Пенс, говорить о помиловании Трампа сейчас слишком поспешно.

Ранее Пенс заявил, что Трамп лишил себя права вновь возглавить государство из-за штурма Капитолия 6 января 2021 года. Как указал первый вице-президент США в истории, бросивший вызов своему бывшему напарнику за выдвижение от партии, политика Трампа вызвала слишком много разногласий внутри государства.

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