Полянский: Россия 15 июня в СБ ООН поднимет вопрос о диверсиях на «Северных потоках»

Российское постпредство при ООН поднимет вопрос о расследовании подрывов газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом в своем Telegram-канале сообщил первый заместитель постоянного представителя Российской Федерации при всемирной организации Дмитрий Полянский.

По словам Полянского, 15 июня пройдут закрытые консультации членов Совета Безопасности (СБ) ООН. Во время этих консультаций постпредство России намерено настаивать на расследовании диверсий, происшедших на «Северных потоках».

Затем, заявил дипломат, российское постпредство проведет краткое общение с журналистами, аккредитованными при ООН.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о возможной причастности Польши к подрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» в сентябре прошлого года.

По словам представителя Кремля, нельзя исключить, что такая информация вбрасывается в СМИ намеренно, чтобы отвлечь внимание от истинных заказчиков теракта против критически важной международной инфраструктуры.