Власти Австралии внесли законопроект, прекращающий аренду участка под здание посольства РФ

Австралийское правительство внесло в парламент страны законопроект о прекращении действия аренды земельного участка, предназначенного для российского посольства в Канберре, сообщает телеканал Sky News Australia.

Ранее Управление по делам федеральной столицы уже пыталось отобрать у российского посольства этот участок, но суд признал намерения чиновников незаконными. Поэтому в дело был вынужден лично вмешаться премьер-министр страны Энтони Альбанезе.

Глава правительства объявил, что законопроект об отмене договора об аренде был срочно внесен в парламент Австралии. Премьер надеется, что депутаты быстро примут этот закон.

По словам Альбанезе, правительство предприняло такие шаги после того, как получило «четкие рекомендации», касающиеся национальной безопасности. Власти считают, что участок находится слишком близко к зданию парламента и поэтому может представлять для него угрозу.

Ранее сообщалось, что Австралия обсуждает с Вашингтоном возможность передать Украине списанные истребители F/A-18 Hornet, а также планирует поставить Киеву бронемашины Hawkei.