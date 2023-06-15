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В Тбилиси заявили, что Запад не требует от Грузии отмены авиасообщения с РФ

Спикер парламента Грузии Папуашвили: Запад не требует от нас отменить авиасообщение с РФ

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parliament.ge

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что Запад не требует от Тбилиси принятия антироссийских санкций и отмены авиасообщения с РФ. Об этом спикер парламента сказал в прямом эфире грузинского телеканала «Имеди».

Папуашвили отметил, что во время переговоров с «западными партнерами» грузинская сторона разъясняет им ситуацию, после чего у всех появляется понимание обсуждаемых вопросов. Спикер подчеркнул, что никто не призывает грузинские власти вводить санкции против Москвы, в том числе, запрещая полеты самолетов в Россию.

Ранее в Европейском Союзе выразили сожаление тем, что власти Грузии приняли решение возобновить авиасообщение с Российской Федерацией. По мнению европейских чиновников, подобное решение лишь вызывает опасения за европейский путь Грузии.

Своим указом от 10 мая президент России Владимир Путин отменил запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию, действовавший с июня 2019 года. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал положительной отмену Москвой визового режима и запрета на рейсы в Грузию.

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