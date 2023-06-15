Миссия МАГАТЭ на Запорожской АЭС будет увеличена до четырех человек

Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС будет увеличена вдвое — до четырех человек, рассказал ТАСС советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

«Сейчас двое, а останется четыре человека», — ответил собеседник агентства, отвечая на вопрос о числе членов миссии МАГАТЭ на станции. Сам Карчаа не видит практического смысла в расширении миссии. По его оценке, «сложно понять связь между количеством инспекторов и обеспечением ядерной безопасности».

Ранее Ренат Карчаа заявил, что визит Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС с высокой степенью вероятности состоится в четверг, 15 июня.

Гросси, находясь с визитом в Киеве, заявил, что не видит признаков того, что Россия переместила тяжелую военную технику на Запорожскую АЭС. Он также добавил, что «очень обеспокоен» тем, что атомная станция может попасть в зону контрнаступления ВСУ.

Запорожская АЭС (ЗАЭС) — атомная электростанция, расположенная в степной зоне на берегу Каховского водохранилища в Запорожской области Украины. ЗАЭС — крупнейшая атомная электростанция в Европе и девятая по величине в мире. Станция расположена на территории крупного промышленного комплекса, общей площадью 8 км².