Блинкен в Китае будет обсуждать пути мирного разрешения украинского конфликта

Представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что в ходе предстоящего визита в Китай госсекретарь США Энтони Блинкен намерен обсудить со своими коллегами, кроме прочего, перспективы мирного разрешения конфликта на Украине, передает РИА Новости.

«Если Китай серьезно относится к достижению мира, который уважает суверенитет Украины и ее территориальную целостность, разумеется, это было бы важным и полезным. Я уверен, что это станет предметом предстоящих дискуссий во время поездки (госсекретаря)», — сказал Миллер.

Он добавил, что Блинкен намерен выразить озабоченность Вашингтона касательно поведения Китая в ряде областей, включая ситуацию в Тайваньском проливе, развитие двухсторонних отношений Пекина и Москвы в контексте проведения спецоперации, а также предполагаемую роль Китая в незаконной торговле фентанилом.

Ранее сообщалось, что Блинкен планирует посетить Китай 18 июня, поскольку администрация американского президента Джо Байдена стремится улучшить ухудшившиеся отношения с Пекином.

Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что КНР не шпионит за США с базы на Кубе и не может предоставить информацию о возможном визите госсекретаря США Энтони Блинкена в Пекин.