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Кадыров опубликовал видео «военного совета» с Делимхановым

Кадыров опубликовал видео с Делимхановым, чем еще раз опроверг слухи о гибели депутата

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором он с депутатом Госдумы Адамом Делимхановым, начальником регионального штаба по спецоперации Магомедом Даудовым и министром Чечни по нацполитике, внешним связям, печати и информации Ахмедом Дудаевым обсуждают вопросы продвижения подразделений «Ахмат» в зоне специальной военной операции. Глава республики утверждает, что встреча проходила в среду, 14 июня.

По словам Кадырова, даже после публикации фото, опровергающего слухи о смерти или ранении Делимханова, украинские медиа продолжают «нагло врать о его ликвидации».

«Мне откровенно смешно за этим наблюдать. И я ответственно заявляю, что Герой России Адам Султанович весьма оперативно вернулся с того света», — написал глава Чечни.

Ранее ряд Telegram-каналов распространили информацию, что Делимханов погиб. Канал «Звезда» сообщал, что соратник Кадырова якобы был ранен.

После этих сообщений глава Чечни опубликовал пост, в котором в шутку предложил «щедрое вознаграждение» украинской разведке за информацию о том, «по какому именно месту и по каким позициям был нанесен удар», чтобы он смог найти якобы погибшего или раненого Делимханова.

Позднее Кадыров сообщил в своем Telegram-канале, что депутат Госдумы Адам Делимханов жив и не ранен.

Кроме этого, сам Делимханов после публикаций о его возможной гибели сообщил, что с ним все хорошо.

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