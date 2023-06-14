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Шольц рассказал о ходе переговоров о гарантиях безопасности для Украины

Шольц: Запад ведет «очень активные» переговоры о гарантиях безопасности для Украины

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Fabrizio Bensch/Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции в Берлине сообщил об активных конфиденциальных переговорах, которые ведут западные страны с Киевом на тему гарантий безопасности для Украины, передает ТАСС.

По словам канцлера, вести дискуссии о гарантиях безопасности для Украины необходимо с точки зрения будущего.

«В связи с этим мы уже давно начали этот диалог с нашими важнейшими союзниками, которые обладают соответствующей мощью, и все активнее ведем его с Украиной», — сказал Шольц.

Он пояснил, что в рамках дискуссий подготавливается почва для обеспечения безопасности после окончания конфликта. Он сказал, что уже сейчас эти переговоры «доверительные» и «очень активные». Шольц добавил, что предметом диалога также являются поставки оружия Украине, чтобы она могла себя защищать.

Издание The Guardian писало, что Украине на саммите НАТО в Литве не будет предложен конкретный план по вступлению в Североатлантический альянс. Вместо этого некоторые члены НАТО предложат Киеву некие гарантии безопасности, которые, вероятно, «примут форму широких обязательств по защите Украины от нападений со стороны России». По мнению издания решения по вопросу членства в НАТО на саммите в Литве разочаруют президента Украины Владимира Зеленского.

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