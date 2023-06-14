Делимханов раскрыл информацию о своем состоянии

Депутат Государственной думы Адам Делимханов после сообщений о его возможной гибели в своем Telegram-канале сообщил, что с ним все хорошо.

«По милости Всевышнего со мной все хорошо! Сатанисты и нацисты не дождутся!» — написал он.

Он отметил, что украинская сторона распространяет фейковую информацию о нем.

Ранее ряд Telegram-каналов распространили информацию, что Делимханов погиб. Канал «Звезда» сообщал, что соратник Кадырова был ранен.

После этих сообщений глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал пост, в котором в шутку предложил «щедрое вознаграждение» украинской разведке за информацию о том, «по какому именно месту и по каким позициям был нанесен удар», чтобы он смог найти якобы погибшего или раненого Делимханова.

Позднее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем Telegram-канале, что депутат Госдумы Адам Делимханов жив и не ранен.

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