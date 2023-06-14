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Небензя назвал циничным отсутствие реакции на преследования верующих на Украине

Постпред РФ Небензя заявил, что мировые институты игнорируют гонения на верующих на Украине

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Нэнси Сисель/РИА «Новости»

На Украине происходят вопиющие нарушения общечеловеческих и конституционных прав верующих, заявил постпред России при ООН Василий Небензя, передает ТАСС. По его словам, речь идет о преследовании и насилии в отношении последователей Украинской православной церкви (УПЦ).

«Циничным выглядит отсутствие должной реакции со стороны международных правозащитных структур на насилие и преследование верующих, а также факты уничтожения и присвоения объектов религиозного культа», — отметил Небензя на заседании СБ ООН.

Он также добавил, что Россия обращает внимание на ситуацию на Украине, в том числе во всемирной организации. Небензя подчеркнул, что украинские власти поощряют не только гонения на верующих УПЦ, но и способствуют росту исламофобии в государстве.

«Защита мест отправления культа — мечетей, синагог, церквей — это обязанность государств, гарантированная международным правом», — резюмировал постпред России при ООН.

Ранее сообщалось, что в Киеве призвали Верховную раду запретить деятельность УПЦ на Украине.

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