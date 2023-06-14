Лавров прокомментировал возможный выход России из зерновой сделки

Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров на 46-м заседании совета глав МИД Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) заявил, что, если пакет договоренностей не заработает, о продлении зерновой сделки речи идти не может. Текст выступления опубликован на сайте ведомства.

«Вынужден вновь констатировать: если стамбульский «пакет» [договоренностей] не заработает, как он был инициирован генсеком ООН [Антониу Гутерришем], до 17 июля, то ни о каком дальнейшем продлении [сделки] речи идти не может», — сказал он.

Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин на встрече с лидерами африканских стран по украинскому урегулированию прежде всего будет обсуждать зерновую сделку.

Накануне Путин заявил, что Россия может выйти из зерновой сделки. По его словам, это может произойти из-за того, что страны Запада «обманули Россию», не выполнив ее требования в рамках сделки.

До этого в Министерстве иностранных дел России сообщили, что Москва в ходе консультаций 9 июня в Женеве по вопросам обеспечения выполнения меморандума «Россия — ООН» в рамках зерновой сделки констатировала отсутствие прогресса по трем из пяти проблем, заблокированным Западом.

Отмечается, что продвижение по данным трекам было заблокировано странами Запада.

Также в МИД России заявили, что подрыв Украиной аммиакопровода нанес удар по самой сути зерновой сделки.

До этого заместитель главы МИД России Сергей Вершинин заявил, что решение о продлении зерновой сделки будет приниматься только исходя из интересов Москвы.