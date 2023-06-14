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В МИД назвали украинскую часть зерновой сделки коммерцией

Глава МИД Лавров назвал коммерческим проектом украинскую часть зерновой сделки

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Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на 46-м заседании совета глав МИД Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) заявил, что украинская часть зерновой сделки уже давно превращена в коммерческий проект. Текст выступления опубликован на сайте ведомства.

Министр, ссылаясь данные статистики Совместного координационного центра, заявил, что лишь около 3% зерна идет в беднейшие страны.

«Украинская часть черноморской инициативы давно превратилась в коммерческий проект», — сказал Лавров.

Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин на встрече с лидерами африканских стран по украинскому урегулированию прежде всего будет обсуждать зерновую сделку.

Накануне Путин заявил, что Россия может выйти из зерновой сделки. По его словам, это может произойти из-за того, что страны Запада «обманули Россию», не выполнив ее требования в рамках сделки.

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