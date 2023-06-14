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Лукашенко рассказал, как Путин относится к Зеленскому

Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что у него и Путина нет озлобленности к Зеленскому

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Пресс-служба МИД РФ

Президент Украины Владимир Зеленский вряд ли осознает свои действия, считает белорусский лидер Александр Лукашенко. В интервью телеканалу «Россия 1» он отметил, что его украинский коллега совсем не профессионал.

«У меня нет к нему какой-то озлобленности <…> Зеленский — он не специалист, не профессионал, хотя он за это время вырос, он вкусил этой должности до СВО, поэтому он должен был понимать. Если ты в эту телегу впрягся, так ты уже отвечай», — добавил Лукашенко.

По словам президента Белоруссии, российский лидер Владимир Путин безразлично относится к Зеленскому. Он также пояснил, что никакой озлобленности со стороны президента России в адрес украинского политика он не наблюдал.

«Путин безразлично к нему относится, как будто его нет. У него такая же точка зрения по Зеленскому, как у меня: что этот человек не знает, что творит», — подчеркнул Лукашенко.

Ранее СМИ сообщили, что Зеленский может пойти на переговоры с Путиным для сохранения лица.

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