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Молдавия собирается денонсировать еще два соглашения в рамках СНГ

В парламенте Молдавии поддержали денонсацию двух соглашений, заключенных в рамках СНГ

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Михай Карауш/РИА Новости

Комиссия парламента Молдавии по внешней политике и европейской интеграции одобрила денонсацию еще двух соглашений, заключенных государством на платформе Сообщества Независимых Государств (СНГ), передает NewsMaker. По информации портала, речь идет о договоренности о взаимопомощи при авариях и других чрезвычайных ситуациях на объектах электроэнергетики государств-участников ЕЭК, а также договоре о реституции культурно-исторических ценностей государств происхождения.

Согласно заявлению молдавской парламентской комиссии, правительство Молдавии не считает данные соглашения эффективными и рабочими в настоящее время. В частности, по выводам парламентариев, договор между государствами-участниками Евразийской экономической комиссии не действует на фоне ситуации в энергетике республики.

«Положения настоящего соглашения неактуальны и более не могут применяться на территории нашей страны, исходя из контекста, в котором с 2021 года Республика Молдова переживает беспрецедентный энергетический кризиса, вызвано ограничением поставок газа и атаками на энергетическую инфраструктуру Украины», — отметили в парламенте Молдавии.

При этом комиссия законодательного органа подчеркнула, что касательно договоренностей в области культуры, их реализация находится на уровне лишь 10%, поэтому соглашение можно считать неэффективным.

Ранее сообщалось, что в парламенте Молдавии решили денонсировать соглашения о взаимодействии в области предупреждения и ликвидации последствий ЧС природного и техногенного характера и соглашении между государствами-участниками СНГ о стратегических вооруженных силах.

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