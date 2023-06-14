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В Венгрии назвали условие для урегулирования конфликта на Украине

Глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что мир на Украине зависит от соглашения США и России

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Власти Венгрии пока не видят предпосылок для завершения конфликта на Украине, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто, передает Anadolu. По его словам, в настоящее время ситуация, с точки зрения Будапешта, больше развивается в сторону дальнейшей эскалации.

«Поставки оружия, очень открытое упоминание ядерных мощностей, наступление друг на друга с двух сторон, обучение украинских солдат в европейских странах, очень глубокая вовлеченность американцев <…> Без военной помощи, которую США оказывают Украине, она не сможет противостоять России. Обеспечение устойчивого мира зависит от соглашения между Вашингтоном и Москвой», — отметил Сийярто.

Он также добавил, что на данный момент говорить о движении к миру, к сожалению, не приходится. Сийярто подчеркнул, что пока все события показывают «совершенно другое направление».

Ранее глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что успешное наступление ВСУ может приблизить мирные переговоры по Украине.

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